Lazio Lotito piazza il primo colpo | c’è da far fronte all’emergenza!

Claudioè pronto are ilper il mercato di gennaio della: c’è da fardella squadra di BaroniAll’improvviso lasi è ritrovata con la coperta corta a centrocampo. Nonostante la rosa attuale sembrava costruita, a differenza delle altre dell’era, con più varietà di scelte. Anche merito di Marco Baroni che è riuscito a ricavare il massimo fin qui da ogni singolo giocatore. I problemi, però, sono sorti dopo la decisione di cambiare modulo da parte dell’ex Verona.Inizialmente i capitolini giocavano con il 4-2-3-1 e dunque con soli due centrocampisti di ruolo in mediana. Poi c’è stato il passaggio, soprattutto negli scontri diretti, al 4-3-3 per infoltire maggiormente la linea mediana e non avere una squadra troppo sbilanciata in avanti.