La telefonata con Meloni l’intelligenza di Salvini e Tony Effe Francesco Guccini a ruota libera | Elly Schlein? Non mi dispiace

«Non mi sono mai piaciuti i vincitori. Al liceo tifavo per i Troiani, pur sapendo che avrebbero perso, anzi proprio per questo. Ora per coerenza voto Pd. E tifo Juve, che di questi tempi non vince più neppure lei». Si potrebbe parlare dell’intervista di Aldo Cazzullo asul Corriere della Sera come di una confessione, se non fosse che il cantautore modenese classe 1940, uno dei pilastri della storia della musica italiana, non ha mai risparmiato opinioni chiare e nette. Come quelle sulla politica attuale, lui che da militante «non comunista», ci tiene a ribadirlo anche in quest’ultima intervista, con la sua musica ha sempre partecipato attivamente al dibattito. La Locomotiva, uno dei sui cavalli di battaglia, scritta «in venti minuti», ne è un tipico esempio. Il protagonista era un anarchico ma, riflette, «oggi che senso avrebbe dichiararsi anarchico? Anche se viviamo davvero in un periodo fosco, oscuro».