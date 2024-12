La confessione di Fatboy Slim | Ho perso la passione per la musica

Leggi su Open.online

«Il fatto è che non puoi farese non ne sei assolutamente appassionato e se la mattina non ti spinge fin dal momento in cui ti svegli la mattina». Sono passati esattamente vent’anni dall’ultimo album in studio di, Dj e producer britannico classe 1963 e ora scopriamo il perché. La rivelazione è avvenuta durante una sessione di domande e risposte con i fan al suo concerto al Back To Minehead Butlin’s nel Somerset, si perché Norman Cook (così all’anagrafe), non hala voglia di esibirsi, la sua carriera infatti è viva e vegeta, su Spotify hit assolute come Right Here, Right Now, Praise You, The Rockafeller Skank, che hanno fortemente condizionato il mondo della dance e non solo verso la fine degli anni ’90, lo portano ancora oggi ad avere un pubblico di ascoltatori mensili pari ad oltre 4 milioni e mezzo.