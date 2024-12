Spazionapoli.it - Intrigo Napoli-Lazio, ADL vuole mettere lo sgambetto a Lotito: affare da urlo

Mercatoultimissime – Il club del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a essere tra i protagonisti della sessione invernale di calciomercato: tentativo in extremis per beffare la.Ancora poche ore e il mercato di gennaio avrà finalmente inizio e, considerando le ultimissime voci riguardanti la SSC, sarà un mese tutt’altro che banale per i tifosi azzurri. Storicamente, la sessione invernale non è molto movimentata all’ombra del Vesuvio, ma la sensazione è che il club azzurro farà più di qualche operazione per regalare una rosa quanto più completa possibile ad Antonio Conte. Più volte il tecnico ha fatto capire, implicitamente e non solo, che l’organico va puntellato soprattutto in vista di un ritorno, sempre più possibile, in Europa. Anche per questo, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna tiene d’occhio un possibile sgarbo nei confronti della, con un colpo che andrebbe ad aumentare la qualità a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.