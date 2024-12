Sport.quotidiano.net - In Supercoppa è derby di famiglia. Francisco, non mi manda papà

Degna di una saga di, la storia dei Conceição in Serie A, già ripresa con l’approdo dialla Juventus la scorsa estate, di qui a pochi giorni vivrà un momento particolarmente intenso. Già, perché la rivoluzione del Milan ha catapultato sulla panchina rossoneraSergio, che l’Italia del pallone l’aveva lasciata ventuno anni fa da calciatore, nel gennaio 2004, ed è pronto a ritrovarla da tecnico, venerdì, quando debutterà proprio contro la Juventus di. Intrecci che lo sport offre non di rado, ma nel caso dei Conceição – come in quello dei Simeone, altra dinastia pane e pallone – la trama si complica, perché quando è il padre a lanciare il figlio, beh, ironie e sospetti di familismo accompagnano la carriera dell’erede sino a quando quest’ultimo non impara a camminare da solo.