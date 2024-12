Sport.quotidiano.net - Il sogno di Bologna è realtà. Suo il trono dei superwelter

Ilche si avvera. Paolo, fiorentino, 28 anni compiuti lo scorso 8 dicembre, è il nuovo campione italiano de. Ha conquistato il titolo abattendo con verdetto unanime il campione uscente Federico Schinina. Era tanto che aspettava questo momento, finalmente è arrivato. "È da quando ho iniziato a fare boxe che mi ero posto questo traguardo, ancora non mi sembra vero, è la soddisfazione più grande della mia vita". Quando ha indossato la prima volta i guantoni? "Non avevo ancora compiuto 16 anni, mi avvicinai per svago alla palestra Samurai di via Corelli, ero uno dei più giovani e sei mesi dopo salii già sul ring". È iniziata così la sua carriera. "Da dilettante ho disputato 60 match vincendone 43". Poi il passaggio a professionista. "Nel 2020 decisi di lasciare il lavoro di carrozziere per dedicarmi a tempo pieno alla boxe.