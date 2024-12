Ilrestodelcarlino.it - Il rebus commissario, l’Emilia-Romagna pressa: “Non sia un militare”

Bologna, 31 dicembre 2024 – Caccia alfantasma, per ora. Francesco Paolo Figliuolo (ora vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna) lascia ufficialmente l’incarico e da domani, primo gennaio,non ha un ‘capo’ per la ricostruzione post-alluvione. A questo punto è probabile che la nomina avvenga nei primi giorni dell’anno e potrà avere effetto retroattivo. Dopo l’incontro fra il nuovo presidente del, Michele de Pascale, e la premier Giorgia Meloni di quindici giorni fa, le manovre in atto sono diventate top secret e tutto il pacchetto sarebbe direttamente in mano proprio alla presidente del consiglio. Anche il suo braccio destro, Giovanbattista Fazzolari, ha detto di non saperme nulla. 21-09-2024 -alluvione disastro zona rossa traversara -paese macerie , de pascale , giacomoni sindaco , volontari case distrutte , buco argine , magistrato pm coco Fino a una settimana fa l’orientamento del governo sembrava chiaro: nominare un altro generale dell’esercito al posto di Figliuolo e tutti i riflettori erano e restano comunque puntati su Mauro d’Ubaldi, che comanda la logistica dell’Esercito.