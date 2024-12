Ilrestodelcarlino.it - Il bello dell’anno. Walter, cuore grande. Trapianti di midollo grazie al suo lascito

Se ne va il 2024 e porta con sé un anno ricco di avvenimenti da ricordare, persone che hanno lasciato il loro segno indelebile negli ultimi dodici mesi. Ecco i quattro momenti per noi più significativi dei 366 giorni appena trascorsi.ai fondi deltestamentario dell’ingegnerOttone Ghinassi (scomparso l’1 aprile del 2023), "Otto" per gli amici ravennati dell’Ail, l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, i pazienti ematologici di Ravenna avranno la possibilità di accedere al trapianto diallogeno in città, senza dover essere costretti a raggiungere Milano o Ancona, con tutti i disagi del caso. Unpasso avanti per la medicina del territorio, visto nel ravennate ci sono 30-40 casi all’anno di questo tipo: la procedura consiste nel prelievo di cellule staminali, alla base della formazione di globuli rossi, bianchi e piastrine, da donatore sano e la reinfusione di queste cellule nel soggetto malato.