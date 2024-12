Formiche.net - Eni in Costa d’Avorio, così il progetto Baleine cambia lo scenario

L’accelerazione impressa dall’Eni alle nuove scoperte energetiche inconferma il peso specifico del Paese africano innte crescita su scala macro regionale e dimostra l’assoluto valore di politiche dedicate all’intero continente. In questo modo ladiventa de facto una potenza nel settore del petrolio e del gas dell’Africa occidentale.Qui60.000 barili di petrolio al giorno e 2 milioni di metri cubi: questo il risultato della fase 2 della produzione di petrolio e gas nel giacimento offshore di Balaine, che mette in evidenza anche il ruolo dellaall’interno delloenergetico mondiale. Eni in questo modo avrà due bocche di fuoco: da un lato l’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Petrojarl Kong e dall’altro l’unità galleggiante di stoccaggio e scarico (FSO) Yamoussoukro per l’esportazione di petrolio.