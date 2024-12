Quotidiano.net - Ecco il treno-proiettile più veloce del mondo: arriva dalla Cina e sfreccia nel silenzio

Roma, 31 dicembre 2024 – Ilpiùdel? Viene – o per meglio dire, verrà –. Si tratta del CR450, presentato a Pechino lo scorso 29 dicembre, e che sarà in grado di raggiungere la velocità di 450 chilometri orari, mantenendo una media di crociera di 400. Ne parla la Cnn, riferendo fonti del ministero dei Trasporti cinese. In questo modo, laspodesta se stessa del record: per ora ilpiùalè il CR400, che viaggia a una media di 350 chilometri orari. CR450 è migliore da vari punti di vista: per quanto riguarda l’efficienza energetica, i freni e il rumore prodotto. epa11797444 A multi-purpose room aboard a carriage of the CR450 bullet train in Beijing, China, 29 December 2024. According to China State Railway Group Co, the train has been tested at speeds of 450 kilometers per hour.