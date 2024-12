Sport.quotidiano.net - Due volti nuovi in arrivo per Gasp. Atalanta, prima... l’Arabia e poi altri rinforzi

L’sonda il mercato per un paio di innesti per la panchina. La dirigenza nerazzurra ha sempre utilizzato la finestra invernale per inserire giocatori importanti per le rotazioni: Caldara nel 2020, Maehle nel 2021, Boga nel 2022, lo scorso anno Hien. Ora la Dea monitora due ruoli. Il primo è un mediano, un cambio per De Roon, al posto di Sulemana che non ha ingranato, con appena 28 minuti di utilizzo. Piace 23enne danese Morten Frendrup (nella foto), 108 presenze nell’ultimo biennio al Genoa: i liguri lo valutano intorno ai 20 milioni, ma nella trattativa per portarlo a Bergamo (il giocatore gradirebbe il trasferimento) potrebbe essere inserito lo stesso Sulemana. E poi un attaccante, per avere cinque punte da ruotare per tre posti, in attesa di recuperare da metà febbraio anche Scamacca.