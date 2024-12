Thesocialpost.it - Di Gioia ucciso dallo squalo, l’amico soccorritore: “Pensavo avesse un malore, lo squalo mi ha tirato giù”

Leggi su Thesocialpost.it

Attacco delloa Marsa Alam: il sopravvissuto racconta la tragediaUn drammatico attacco di unonelle acque di Marsa Alam, nel Mar Rosso, ha causato la morte di Gianluca Di, 48 anni, e il ferimento di Peppino Fappani, 69 anni, sopravvissuto dopo un corpo a corpo con il pescecane. La vicenda, che ha scosso la comunità locale e i turisti presenti, è avvenuta mentre entrambi stavano facendo snorkeling vicino alla spiaggia di un resort.Il racconto del sopravvissutoPeppino Fappani, odontotecnico di 69 anni residente a Soncino, in provincia di Cremona, si trovava in vacanza con la moglie quando è stato coinvolto nell’attacco. Al telefono con la figlia Cristina, che ha riportato le sue parole, Fappani ha descritto quei momenti come una lotta per la sopravvivenza:“Gianluca gridava aiuto,avuto une sono andato a soccorrerlo.