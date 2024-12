Lanazione.it - Dall’esclusione alla ripartenza. Pistoiese, un anno indimenticabile

Dalle stalle alle stelle, dall’inferno al paradiso, da un estremo all’altro. Ditelo come preferite, ma il 2024 dellasi può riassumere con queste poche parole. Dodici mesi in cui, all’interno del mondo arancione, è successo letteralmente di tutto. Unfa, di questi tempi, lastava vivendo uno dei momenti storici peggiori della propria ultracentenaria storia. Il 2024 è infatti cominciato con la nuova gestione voluta dall’allora garante del trust Maurizio De Simone, ovvero l’intero smantellamento della squadra e l’arrivo di un gruppo totalmente nuovo, staff tecnico incluso, per affrontare il girone di ritorno. Il tutto, stando alle parole dell’ex patron avellinese, per salvaguardare il futuro del club e provare a mantenere la Serie D, dopo aver, per usare un eufemismo, fatto male i calcoli economici sul budget a disposizione ad inizio stagione.