Crisi Benetton e Conbipel raffica di chiusure nei negozi | tremano migliaia di lavoratori

Ladel commercio non risparmia brand che sembravano inattaccabili e che fanno parte dell’immaginario collettivo di intere generazioni di italiani. Fra chi si trova a fare i conti con laci sono anche, che hanno messo in moto la macchina dei tagli al personale e delledei.Il numero esatto deiinteressati non è noto. Per quanto riguarda, fonti vicine all’azienda avrebbero rivelato che la chiusura interessa fra gli 80 e i 90, che afferiscono a cinque grossi imprenditori terzi, per il 63% situati tra Calabria, Puglia e Sicilia.Tali realtà sarebbero debitrici verso il Gruppo per circa 30 milioni di euro. A fornire i numeri dellaè il Corriere del Veneto. Una decina d’anni fa aveva destato scalpore l’annuncio della chiusura di 53in Italia.