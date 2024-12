Ilfattoquotidiano.it - Cosa accomuna i pesci e la neve? Siamo noi la causa della loro carenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è qualchee la. Vediamo. Nel 2021 la produzione del pesce allevato nel mondo ha superato quella del pesce pescato, si parla tra i 40 e i 120 miliardi di. Ne parlai tempo fa commentando un terribile documentario di Francesco De Augustinis. Nell’anno appena concluso, all’interno delle Alpi, il maggior comprensorio sciistico al mondo, è assodato che laartificiale supera di gran lunga quella naturale: e l’Italia è tra i Paesi alpini più dipendenti da quella artificiale, che ricopre ben il 90% delle piste. In Austria la percentuale è del 70%, in Svizzera del 50%, in Francia del 39% e in Germania del 25%.Quello cheè quindi evidente: ciò che avviene naturalmente, la nascita e la crescita di animali in mare, e lache cade dal cielo stanno neanche tanto lentamente scomparendo dalla facciaterra.