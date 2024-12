Lanazione.it - Corsa contro il tempo per ritrovare viva la canina Kate dispersa all'Abetone

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 dicembre 2024 - E’ unailper salvare la, detta affettuosamente Polpetta,da venerdì all’. Unailper salvarla dal forte gelo di queste notti in montagna e dagli animali selvatici che potrebbero aggredirla. Venerdì 27 dicembre, due giovani fidanzati di Pisa, Marco e Sara, sono partiti in mattinata per portare all’la loro, di soli 16 mesi, per farle vedere per la prima volta la neve., chiamata affettuosamente “Polpetta”, è unmolto dolce ma un po’ paurosa ed è stata adottata lo scorso agosto da un canile. Purtroppo all’arrivo dell’Ovovia, in località Gomito, nonostante che avesse tutti i dispositivi per la sicurezza, tenuta in braccio dal proprietario, lasi è improvvisamente divincolata staccandosi dalla pettorina e dandosi alla fuga verso il basso, lungo la pista da sci.