Cinema, nel 2024 quasi 500 mln di incassi e 70 mln spettatori

(Adnkronos) – Il mercatotografico in Italia sfiora i 494 milioni di euro al box office e 70 milioni di presenze nel. In un mercato post-pandemico tornato per il secondo anno alla normalità le sale hanno registrato un incasso complessivo di circa 493.9 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 69.7 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un risultato in linea con il 2023 (-0,4%e -1,3% presenze), nonostante l’offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi dello scorso anno e la forte competizione dei grandi eventi sportivi durate l’estate, che conferma la ritrovata solidità del mercato nel percorso di crescita e recupero dagli anni della pandemia. Questi i principali dati Cinetel, i cui dettagli saranno diffusi alla stampa il 9 gennaio, alle 11, a Roma, presso il The SpaceModerno.