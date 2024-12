Calciomercato.it - Chiesa torna in Serie A: tra Milan e Napoli spunta la pista a sorpresa

L’esterno non trova spazio al Liverpool e puòre inA: tre ipotesi sul tavolo, c’è anche un ritorno aAppena quattro presenze e un totale di poco più di 120 minuti. Quando Federicoha accettato la proposta del Liverpool sapeva che avrebbe avuto bisogno di tempo per ambientarsi in Premier League, ma non avrebbe mai pensato che i primi sei mesi con i Reds sarebbero stati così difficili.inA: trala(LaPresse) – Calciomercato.itI guai fisici hanno frenato l’ex Juventus che ora non sta trovando spazio in prima squadra: dopo i 45 minuti giocati in Carabao Cup contro il Southampton ha alternato panchina a tribuna, senza mai vedere il campo. Eppure ne avrebbe bisogno per ritrovare condizione fisica e fiducia nelle proprie potenzialità.