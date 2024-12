Quotidiano.net - Cecilia Sala e la difficile trattativa tra Iran e Usa: quali strade per riportare a casa la giornalista

Roma, 31 dicembre 2024 – La strada per, laarrestata in, ma di fatto presa in ostaggio, con l'accusa di aver violato le leggi islamiche è molto stretta, piena di insidie e di ostacoli. È ormai accertato che laè stata ammanettata come ritorsione per l'arresto avvenuto tre giorni prima a Malpensa dell'ingegnere svizzero-iano Mohammad Najafabadi Abedini, su mandato della magistratura americana. Mohammad Abedini, va detto chiaramente, è uno scienziato ma anche un agente dell'intelligenceiana che dipende direttamente dai Pasdaran, i guardiani della rivoluzione. Insieme al connazionale già arrestato prima di lui negli States aveva il compito di girare il mondo per acquistare componentistica utile alla costruzione dei droni da combattimento.