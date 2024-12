Oasport.it - Calendario rugby 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

Nelila 15 vedrà disputarsi la Coppa del Mondo femminile, intra agosto e settembre in Inghilterra, mentre restando a livello di Nazionali l’appuntamento clou della prima parte di stagione sarà quello con il Sei Nazioni (maschile ed Under 20) tra fine gennaio e metà marzo.Per quanto riguarda la stagione a livello di club i principali appuntamenti saranno le finali delle Coppe europee del 23 e 24 maggio a Cardiff, in Galles, e quella del 14 giugno dello UnitedChampionship. In Italia la Serie A élite maschile vedrà la conclusione a Parma il 31 maggio o l’1 giugno, mentre il 10 o 11 maggio sarà la volta della Serie A élite femminile.Sei Nazioni: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia31 gennaio-14 marzo Sei Nazioni Under 2031 gennaio-15 marzo Sei Nazioni maschile22 marzo-26 aprile Sei Nazioni femminile12 o 13 aprile Finale Coppa Italia maschile26 aprile Finale Coppa Conference femminile10 o 11 maggioFinale Serie A élite femminile23 maggioFinale Challenge Cup, Cardiff24 maggioFinale Champions Cup, Cardiff31 maggio o 1 giugnoFinale Serie A élite (a Parma)14 giugno Grand Final UnitedChampionship22 agosto-27 settembre Coppa del Mondo femminile (Inghilterra)