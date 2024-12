Oasport.it - Calendario flag football 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Sta per prendere il via l’anno nuovo. Salutiamo il 2024 e concentriamoci sulche, a livello sportivo, ci regalerà numerosiassolutamente da non perdere. Anche nel caso delnon mancheranno gli appuntamenti da segnare sul. Iniziamo dai confini nazionali. Il Campionato Italiano, noto comeSenior Prima Divisione prenderà il via il 15 marzo e si concluderà il 12 ottobre. Ultima giornata della regular season il 28 settembre. Un palcoscenico importante per i nostri portacolori che cercheranno di crescere ulteriormente di livello dopo i buoni risultati ottenuti dalle nazionali nel 2024.Il mirino, infatti, è già ben puntato verso i Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, quando ilfarà il proprio esordio sotto i Cinque Cerchi, una vetrina eccezionale per questo sport che sta emergendo sempre più e sta assumendo il proprio spazio lontano dal canonicoamericano.