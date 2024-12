Lettera43.it - Cagliari, coppia di anziani trovati morti in casa: fermato uno dei figli

Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni,senza vita il 5 dicembre scorso nella loro abitazione di via Ghibli, a. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre i carabinieri hannoClaudio Gulisano, 44 anni, uno dei duedella, accusandolo di duplice omicidio volontario. L’uomo si trova ora nel carcere di Uta. Il provvedimento è scattato dopo un lungo interrogatorio di oltre sei ore. Anche il fratello maggiore, Davide, 46 anni, è stato sentito come persona informata sui fatti, ma non risulta indagato.L’iniziale ipotesi di un avvelenamento da funghiLa morte dei coniugi è stata attribuita a un avvelenamento, ma l’esatta natura della sostanza usata sarà chiarita solo dagli esiti degli esami medico-legali, poiché gli alimenti sequestrati indai carabinieri del Ris non hanno fornito riscontri definitivi.