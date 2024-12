Oasport.it - Boxe, nel 2025 arriverà per l’Italia l’occasione per un Mondiale? Etinosa Oliha in pole, attenzione a Magnesi e Vianello

Qualeperin campo professionistico nella? Il quadro attualmente è di quelli difficili, perché pian piano i titoli di vario genere se ne sono andati un po’ tutti. La questione europea, pertanto, al pari di quellaha bisogno di ritrovare uomini dal Bel Paese in grado di guadagnare quelle cinture.In chiaveci sono fondamentalmente tre grandi speranze, di cui una sta letteralmente aspettando la propria opportunità. Parliamo di, che nell’ultimo ranking della WBO è classificato ottavo; per l’IBF però è secondo, e sarebbe in attesa di quella tanto agognata chance che lo porterebbe a combattere per il titolo dei medi. Sia in WBO che in IBF, va ricordato, il campione è il kazako Janibek Alimkhanuly, mentre per la WBC, doveè quinto, lo è il dominicano Carlos Adames.