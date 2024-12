Ilgiorno.it - Botti vietati da stasera fino alla mezzanotte di domani

a Malnate per Capodanno. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Nadia Cannito, che vieta l’uso di petardi e fuochi d’artificio dalle 22 di oggidel primo gennaio, in ambienti coperti e scoperti sia pubblici che privati vicino ad abitazioni o altri luoghi dove si trovano persone o animali. L’unica eccezione è riservata agli spettacoli pirotecnici che sono stati autorizzati. "Una scelta motivata dall’esigenza di garantire la sicurezza e la salute della popolazione e il dirittoquiete di persone e animali, limitando l’utilizzo diche, anche se acquistati legittimamente, possono provocare incendi e ferite, oltre ad arrecare disturbo". L’amministrazione aveva emanato un’ordinanza simile anche lo scorso anno. Tuttavia, un 17enne aveva perso una mano e un occhio per l’esplosione di un petardo.