Botti di capodanno, sequestri ad Aprilia

In vista dei festeggiamenti della notte disono aumentati i controlli per prevenire la vendita non autorizzata di artifici pirotecnici e il commercio diillegali. In tutta Italia, infatti, sono stati numerosi ieffettuati dalla Polizia di Stato che hanno consentito di togliere dal mercato oltre 3 tonnellate di materiale illegale.Ad(Latina) un uomo controllato degli agenti del commissariato di Cisterna è stata trovato in possesso di sei scatoloni contenenti fuochi d’artificio ad alto potenziale e per i quali non è stato in grado di mostrare certificazioni tecniche. Dentro il suo garage, è stato scoperto un deposito del peso complessivo di 850 chili, per un totale di 208 batterie di razzi pirotecnici del valore di oltre 20mila euro.La Polizia di Stato continua incessantemente con il lavoro di prevenzioni.