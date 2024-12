Sport.quotidiano.net - Bilancio di fine anno. Recanati saluta il 2024 senza rimpianti

La Recanatese,alcun rimpianto, si lascia alle spalle il funesto. È stato l’di una retrocessione sanguinosa, non da ultimo per il modo nel quale è maturata, frutto di molteplici motivazioni che, come sempre accade d’altronde, chiamano in causa tutte le componenti e la precisa sensazione che era un verdetto evitabilissimo. Poi le "grandi illusioni" estive: le concrete speranze di riammissione, naufragate in extremis, quelle ancora più fondate di ripescaggio, con le crisi annunciate in mezza Italia ed anche quelle deluse, con il retropensiero, non del tutto ingiustificato, di essere finiti in un gioco più grande delle possibilità di un club di provincia. Nonostante tutto si è ripartiti tornando a disputare un campionato che i leopardiani hininterrottamente frequentato per quindici anni.