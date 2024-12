Barella riprende per mano l’Inter A Riyad per calare un poker storico

Sport.quotidiano.net - Barella (ri)prende per mano l’Inter. A Riyad per calare un poker storico

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Alessandro Luigi Maggi Il dicembre di Nicolòsi è chiuso al Microcitemico di Cagliari, un’occasione per regalare speranza e sorrisi ai bambini ricoverati nella sua città natale. Un mese vissuto in salita, ma chiuso con il premio di giocatore del mese del club, nonostante l’infortunio muscolare rimediato contro la Lazio. Piccole tappe, colme di significato. Il Como a San Siro, dove visse un piccolo passaggio nel 2016 in Serie B: "Stavo sbagliando l’approccio al lavoro, quell’esperienza mi diede la scossa" il suo ricordo. Quindi proprio il Cagliari, per un 2024 che vede i nerazzurri chiudere a quota 40 in classifica, -1 dalla capolista Atalanta con una partita in più da giocare. Non è stato semplice. Il complesso Europeo alle spalle, una stagione da favorita da vivere, la pressione della vittoria come unica alternativa.