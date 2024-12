Ilfattoquotidiano.it - Babbo Natale è nero, i musulmani adorano Gesù e il politicamente corretto è assurdo

Qui di seguito spiego anche perché l’albero dinon è un simbolo cristiano. Perchénon era biondo. Perché sono ateo e amo il presepe. Perché il 25 dicembre è un giorno sacro per molte religioni..1.non vive al Polo Nord, è turco. Non è una battuta. E sicuramentenon ha la pelle rosea. Infatti, in origine era Santa Claus, che a sua volta è la versione nord europea di San Nicola famoso per i regali che faceva ai bambini. A tre bambine povere regalò monete d’oro sufficienti per pagarsi la dote e quindi potersi sposare; a tre bambini in miseria regalò tre mele che il mattino successivo diventarono mele d’oro. Da qui la tradizione dei regali natalizi.E San Nicola era un turco, quindi se non eraera almeno scuretto di pelle, come un calabrese abbronzato.