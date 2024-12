Dilei.it - Alice Campello dopo la separazione saluta il 2025: “Terza possibilità”

Leggi su Dilei.it

Il 2024 sta per terminare lasciando dietro di sé 366 giorni pieni di emozioni e avvenimenti. L’anno che si sta chiudendo è stato molto importante pere Alvaro Morata che, nel mese di agosto, hanno deciso di chiudere il loro matrimonio. Un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha toccato molto gli ammiratori della coppia, che sembrava più solida che mai.A poche ore dall’inizio di un nuovo anno e quindi di un’altra avventuraha deciso di condividere un lungo post in cui hato il 2024 e svelato cosa si augura per il, il post di fine annoha cominciato una nuova vita a Milano,la fine della sua lunga relazione con Alvaro Morata e, anche se diverse volte i due sono stati paparazzati nuovamente insieme, l’influencer ha svelato che non vede la, almeno per adesso, di un ritorno di fiamma col il calciatore.