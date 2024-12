Ilnapolista.it - Adani: «La Premiata Ditta Antonio Conte ricostruisce dalle macerie»

Leggi su Ilnapolista.it

A Viva el Futbol, podcast condotto da LeleCassano e Nicola Ventola, si parla anche di Napoli.ha fatto i complimenti anotando come contro il Venezia il Napoli ha vinto grazia ai cambi effettuati dall’allenatore. E poi sottolinea: “ho visto campionati vinti così”.Leggi anche: Grazie ae anche a De Laurentiis che ha ammesso gli errori e con umiltà ha fatto un passo indietro: «sceglie quando e chi mettere al momento giusto»Le parole di:«Il Napoli ha fatto un grandissimo primo tempo in casa del Genoa, poi non ha fatto sicuramente un gran secondo tempo. Ha fatto una grande partita a Udine, domenica ha fatto un’ottima partita, quasi 70% di possesso palla, 24 tiri, 14 calci d’angolo ma non la piegava. Un rigore sbagliato, un palo preso, però è proprio questa cosa del collettivo che mi impressiona.