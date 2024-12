Quotidiano.net - Abusi sessuali sulla scrittrice,. Trump condannato in appello: "Risarcisca la vittima con 5 milioni"

Leggi su Quotidiano.net

Una Corte d’federale Usa ha confermato il verdetto di una giuria che ordina al presidente eletto Donalddi pagare 5di dollari per aver abusato sessualmente dellaE. Jean Carroll e per averla diffamata. Lo ha stabilito una giuria di New York, dopo un processo civile di 9 giorni, tenuto l’anno scorso, che aveval’ex presidente per aver abusato sessualmente di Carroll in un grande magazzino di Manhattan nel 1996.è statoa pagare 2di dollari pere altri 3di dollari per aver diffamato Carroll, già editorialista della rivista Elle.ha negato le accuse e ha presentato ricorso contro il verdetto,base del fatto che altre due donne che avevano affermato che aveva aggredito sessualmente anche loro non erano state ammesse come testimoni.