Tpi.it - A che ora inizia il discorso di fine anno (2024) di Mattarella: orario esatto

Leggi su Tpi.it

A che oraildi) diQUANDO– Come di consueto, nella serata di oggi, martedì 31 dicembre, il presidente della Repubblica Sergiotiene il tradizionaledi: ma a che orail messaggio di auguri da parte del Capo dello Stato? Sergioparlerà alla Nazione in diretta dal Palazzo del Quirinale a partire dalle ore 20,30.Ildiviene trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il messaggio del Capo dello Stato, dunque, potrà essere seguito su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).Ildipuò essere seguito anche sul web via streaming.