15 imperdibili eventi astronomici del 2025 visibili ad occhio nudo

I 15del: una guida completa agli spettacoli del cielo notturno.Nel, il cielo notturno ci regalerà una serie di fenomeni straordinari. Dai brillanti sciami meteorici alle congiunzioni planetarie, passando per le eclissi e le superlune, questioffronoopportunità di osservazione. Prepara il calendario e scopri i momenti migliori per alzare gli occhi al cielo!Gli astronomi scoprono il buco nero più veloceIndice argomenti1. Sciame meteorico Quadrantidi2. Marte inghiottito dalla Luna del Lupo3. Marte in opposizione4. Una Venere crescente al suo massimo splendore5. “Le corna del diavolo” all’alba6. Pioggia di meteore Liridi7. Pioggia di meteore Eta Aquaridi8. Una luna crescente che visita le Pleiadi9. Sciame meteorico Delta Aquaridi10.