Volley Serie A2 Nelli | Il gruppo sta venendo fuori

Gabriele, 21 punti realizzati, è stato dominante ieri sera contro la Abba Pineto. Un apporto preziosissimo quello dell’opposto giunto in estate che sembra essere sempre più inserito nel sistema di Graziosi. "Abbiamo rispettato il piano partita e quello che ci eravamo detti – ha detto il numero 11 biancoblu a fine gara –. Sapevamo che era una partita difficile e che era necessario entrare in campo determinati e mettere tutto ciò che avevamo fatto nelle ultime settimane". La sensazione è che finalmente adesso la squadra giri nel verso giusto in tutti in fondamentali. "Stiamo lavorando molto bene a mio avviso, ad alto livello e siamo molto contenti di ciò. Questa deve essere la nostra base per crescere ancora – prosegue–. Sono contento di questoche staalla grande".