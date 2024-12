Oasport.it - Volley femminile, Conegliano non si distrae: l’Imoco batte 3-0 Vallefoglia ed è la quarta semifinalista di Coppa Italia

Nessuna sorpresa al PalaVerde di Villorba. La Prosecco Doc Imoco3-0 la Megabox Ondulati del Savionell’ultimo dei quarti di finale died è ladella Final Four diche si terrà a Bologna nel primo weekend di febbraio. Non è stata una passeggiata per la squadra di Santarelli che ha dovuto faticare più del previsto soprattutto nel secondo e nel terzo set contro unche non ha voluto interpretare il ruolo di sparring partner, pur dovendosi arrendere in tre set, come tutte le squadre che hanno fatto visita aquest’anno.Santarelli non vuole rischiare e schiera la formazione titolare. Pronti, via emette subito in chiaro le cose scattando sull’11-7 nel primo parziale.non molla e resta in scia della capolista fino al 17-15.