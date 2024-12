Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 15:30

DEL 30 DICEMBRE ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRIME ORE DEL POMERIGGIO TUTTO SOMMATO TRANQUILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, GLI UNICI DISAGI VENGONO SEGNALATI SULL’A1 FIRENZE-, DOVE SI SONO FORMATE CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE, E SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE A RILENTO TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.APRIAMO DUNQUE LA PAGINA DEI TRASPORTI, RICORDANDO CHE, NELLA CAPITALE, FINO AL 6 GENNAIO È POTENZIATO IL SERVIZIO DELLA RETE DI SUPERFICIE E DELLA METROPOLITANA PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ AL CENTRO STORICO. A QUESTO PROPOSITO, ATTIVE 3 LINEE DI BUS GRATUITE CIRCOLARI: LA FREE 1, LA FREE 2 E LA 100. MAGGIORI DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.