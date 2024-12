Ilfattoquotidiano.it - Un altro anno di guadagni per le borse. Corrono gli Usa, Siemens e Nvidia le superstar 2024. Nel 2025 occhi su Trump e Fed

Seconda annata di soddisfazioni per chi ha puntato sui mercati azionari. Quasi tutte le principali piazze mondiali hchiuso con buoni rialzi. Lunedì 31 dicembre ci sarancora scambi ma il bilancio dell’interonon dovrebbe cambiare più di tanto. Meglio di tutti hfatto gli indici statunitensi, doppiando quelli europei. La progressione che si è sviluppata nell’arco di tutti i dodici mesi e l’S&P500, il listino più importante del mondo, ha chiuso alla fine con un rialzo del 26%.Il Nasdaq è cresciuto di un ancora più vigoroso 36%, trainato da campioni come(+ 180%), Tesla (+ 73%, un guadagno incamerato in larga parte dopo la vittoria di), Alphabet, ovvero Google, salita del 48%. E poi Amazon (+ 51%), Meta (+ 74%) ed Apple (+ 40%).In Europa più di tutti ha corso la borsa di Francoforte (+ 19%), nonostante l’economia tedesca sia tra quelle che più sta soffrendo le conseguenza di guerra in Ucraina e lo sviluppo di un multipolarismo globale.