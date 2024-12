Turismo riqualificazione dell’ecosistema | sfida da 1 milione di euro

Leggi su Ildenaro.it

E’ online sul portale F&T il bando per ladel, con scadenza il 13 febbraio 2025. L’obiettivo è sostenere l’aggiornamento delle competenze e la formazione per le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (DMO) e le Pmi, nonché garantire sinergie con le misure esistenti a livello dell’UE.L’invito a presentare proposte mira a supportare l’attuale lavoro politico sulla gestione e condivisione dei dati, sviluppando linee guida su come partecipare e utilizzare il D3Hub e il futuro spazio comunepeo dei dati sulper destinazioni e Pmi del settore.Possono partecipare al bando le organizzazioni dei Paesi membri UE, riuniti in consorzi da 3 a 7 richiedenti provenienti da 3 a 5 Stati differenti. Tra questi almeno un’istituzione di ricerca, di istruzione terziaria o di formazione specializzata nel settore turistico; almeno una DMO da indicare chiaramente nella proposta; almeno un’agenzia di pubbliche relazioni (PR) con esperienza in campagne a livellopeo.