Laprimapagina.it - Tridico (M5S): la Calabria ha bisogno di un governo regionale che badi ai contenuti, piuttosto che alle luci psichedeliche

«Alla Calabria – ha sottolineato– serve un governo regionale che faccia funzionare la sanità, che migliori la viabilità, che contrasti in modo efficace la dispersione scolastica, che crei occupazione anche attraverso investimenti mirati. Oggi mancano i servizi essenziali ai calabresi, mentre a livello nazionale si ruba ai poveri per dare ai ricchi». Per quanto attivo sui problemi del territorio calabrese, l'europarlamentare ha poi escluso la sua candidatura alla presidenza della Regione. «A Bruxelles e a Strasburgo sono fortemente impegnato – ha chiarito – per la mia terra.