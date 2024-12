Serie B 2024 25 | lanciate bombe carta contro il pullman del Palermo

Leggi su Sportface.it

Nottata di paura per i calciatori e dirigenti del. Ildella squadra rosanero, rientrato in città dopo il brutto ko per 2-1 nella trasfertail Cittadella, è stato bloccato e preso d’assalto da un gruppo composto da un centinaio di tifosi nella zona di Carini con lanci di petardi, fumogeni, pietre e. L’autista del veicolo, che ha riportato la rottura di qualche vetro, ha fatto rientro all’aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo siciliano, da dove alcuni dei giocatori sono andati via in taxi per tornare alle proprie abitazioni.Il comunicato delLa società rosanero ha stigmatizzato l’accaduto attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. “IlFC intende condannare duramente l’agguato di ieri notte alcon a bordo calciatori, staff e dirigenti della prima squadra nel tragitto tra l’aeroporto Falcone Borsellino e ilCFA – si legge nel comunicato diffuso -.