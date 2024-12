Serie A 2024 2025 oggi e un anno fa | classifiche a confronto dopo la diciottesima giornata

Leggi su Sportface.it

La classifica della/25lacon quella dello scorso campionato. Archiviati i due posticipi del lunedì, è tempo di andare a confrontare i punti e scoprire quali squadre, nel paragone a distanza di un, hguadagnato e quali invece sono peggiorate. Con il pareggio dell’Atalanta sul campo della Lazio gli orobici si sono fatti raggiungere in vetta alla classifica a quota 41 punti dal Napoli, vittorioso a fatica nel finale contro il Venezia. Insegue l’Inter a -1 ma con una partita ancora da recuperare sul campo della Fiorentina. Di seguito Sportface.it vi propone leaggiornate.Classifica/25laAtalanta 41 (+12)Napoli 41 (+13)Inter 40 (-5) *Lazio 35 (+8)Fiorentina 32 (-1) *Juventus 32 (-11)Bologna 28 (-3) *Milan 27 (-9) *Udinese 24 (+7)Roma 20 (-8)Torino 20 (-4)Genoa 19 (-1)Empoli 19 (+6)Parma 18 (B)Como 18 (B)Verona 18 (+4)Lecce 16 (-4)Cagliari 14 (=)Venezia 13 (B)Monza 10 (-12)*Una partita da recuperareGian Piero Gasperini (Atalanta BC) portrait during Bologna FC vs Atalanta BC, Italian soccerA match in Bologna, Italy, September 28Il Napoli è la squadra più migliorata, segue a ruota l’AtalantaLa negativa passata stagione da campione in carica è ormai un lontano ricordo per il Napoli, che ora insegue il quarto Scudetto della propria storia.