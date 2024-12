Quotidiano.net - Salvini contro tutti

Proviamo a fare i conti: con chi non ce l’ha? Forse stanno sulle dita di una mano, magari un Fratoianni, talmente lontano che neppure si vedono, e dunque è impossibile litigarci. Per il resto, il Capitano ogni mattina indossa l’elmetto e va al fronte. Intendiamoci: non è un problema di carattere, anche se il suo certamente non è docile. Ma un politico navigato e abile come lui non segue gli umori: c’è del calcolo, giusto o sbagliato che sia. Una strategia. I sondaggi non gli danno ragione, ma neppure torto. Forse perché si colloca in una comoda situazione di governo, pur essendo spesso con i guantoni di lotta. In pratica, vista l’attuale opposizione, la vera spina nel fianco di Palazzo Chigi. Oddio, la posizione è solida, però ne vorrebbe un’altra: gli Interni, dopo aver vinto la battaglia sullo stop ai migranti irregolari.