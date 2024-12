Rosalba Giugni Marevivo | Clima non possiamo restare a guardare Il cambiamento è ancora possibile

Leggi su Ildenaro.it

diMentre l’anno volge al termine, sento il desiderio di fermarmi un momento per riflettere e condividere con voi un pensiero.Il 2024 è stato un anno molto difficile: guerre, disastri ambientali e crisi che sembrano non lasciare respiro.In questo quadro drammatico, l’emergenzatica non si arresta e continua ad aggravarsi di pari passo all’emergenza umanitaria che stiamo vivendo.Secondo gli scienziati siamo ormai vicini a un punto di non ritorno: i ghiacciai si sciolgono, siamo dilaniati dalle inondazioni e dalle temperature estreme, gli ecosistemi si deteriorano e il mare, la nostra madre mare, è sotto attacco ogni giorno.In questo momento cruciale per il nostro pianeta, è importante ricordare che nonessere spettatori inermi. Siamo tutti protagonisti di questa storia, ed è proprio grazie a voi, amici di, che il