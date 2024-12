Ilfattoquotidiano.it - Produzioni dimezzate e vini più alcolici, così l’aumento delle temperature danneggia anche i vigneti: “Costretti a fare irrigazioni di soccorso”

Negli ultimi anni i viticoltori di Langhe, Roero e Monferrato hanno iniziato a spostare ia quote più alte (o a prendere in considerazione questa eventualità) perchéle viti, con il risultato che le vendemmie sono più magre e i volumi della produzione diminuiscono. Inoltre iche si fregianoDenominazioni di origine protette – Doc e Docg – devono rispettare precise caratteristiche organolettiche e non superare un certo grado alcolico, non sempre possibile se l’uva matura in anticipo. D’altro canto lepiù miti hanno reso la viticoltura di montagna più semplice rispetto al passato. Lo dimostra il caso della Val di Susa, dove molti giovani stanno recuperando le vigne abbandonate negli anni Settanta. Tra i 600 e gli 800 metri di quota oggi s’imbottiglianostorici come l’avanà, il becuet e il baratuciat, che in passato erano considerati poco pregiati e ora guadagnano mercato, mauve più note come pinot, moscato e nebbiolo.