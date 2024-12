Agi.it - "Per il Giubileo nessun allarme terrorismo". Parola di Giannini

AGI - "L'attenzione deve essere alta anche se non abbiamoa minaccia specifica in questo momento ma solo la consapevolezza che un evento importante come ile l'essenza stessa della città di Roma meritano il massimo impegno di tutti noi, 24 ore su 24". Lo ha detto il prefetto di Roma Lambertonel corso della conferenza stampa sul bilancio del 2024 con tra gli altri il questore di Roma Roberto Massucci e i comandanti provinciali dei carabinieri Marco Pecci e della Guardia di finanza Giancarlo Franzese. "Dopo l'attacco in Germania - ha aggiunto- si è parlato della minaccia terroristica e di elevare le misure di sicurezza ma è complicato parlare di elevazione di qualcosa che è già al massimo. Voglio sottolineare che ogni attività di prevenzione è stata intensificata, sul web e sul territorio.