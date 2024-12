Nuovo Codice della strada, perché non regge la storia della patente ritirata e la Tachipirina assunta due giorni prima

Leggi su Open.online

Il farmaco noto comeè stato al centro di molteplici fake news, soprattutto a seguitopandemia di Covid-19. Dopo l’introduzione del, è circolata la presunta notizia di un guidatore che si sarebbe visto ritirare larisultato positivo al test tossicologico dopo aver assunto il farmaco due. Spieghiamoquestanon.Per chi ha frettaIl tempo di “eliminazione” del farmaco nel corpo è ampiamente inferiore ai due.I falsi positivi al test tossicologico possono verificarsi in ogni caso, ma l’importante è richiedere un test di conferma in laboratorio (a carico delle autorità).In caso di falso positivo, lapuò essere sospesa in attesa del test di conferma.Il test di conferma verificherà l’effettiva assunzione, pertanto lanon vi costerà lae il sequestro dell’auto.