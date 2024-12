Ilrestodelcarlino.it - Novità per il Castelfidardo:. Boccaccini via a sorpresa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una domenica di lavoro sul campo per il, ma anche in società. Dove si inizia a muovere il mercato. In uscita si dovrebbero registrare almeno due partenze. Entrambe in difesa, nel ruolo di centrale. Quella che fa più clamore è quella di Matteo, 31 anni, che per questioni familiari dovrebbe lasciareper avvicinarsi a casa (Bologna). Sarebbe una perdita importante per qualità ed esperienza nella squadra di Giuliodori che nei giorni scorsi ha salutato anche Alessandro Castorina, classe 2004, altro difensore centrale che quest’anno ha trovato spazio in Coppa (partendo titolare contro la Civitanovese) e in precedenza in campionato, entrando negli ultimi minuti nella partita contro il Termoli, entrambe in casa. Non mancheranno volti nuovi, un po’ in tutti i reparti.