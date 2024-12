Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Auto contro bus, tragedia in Italia: impatto violentissimo

Ancora un drammatico incidente nella capitale, con un bilancio drammatico: a perdere la vita, alle 3 di lunedì 30 dicembre, un uomo di 44 anni, di nazionalità marocchina. L’uomo era a bordo di un’quando si è scontrata con unbus dell’Atac, linea 170, che stava rientrando nella rimessa di Tor Sapienza. Uno smortale avvenuto in via Prenestina all’altezza di via Olevano Romano, nella zona di Centocelle-Villa Gordiani.Leggi anche: Scossa di terremoto in: la terra ha tremato di colpoStando alle prime ricostruzioni , i due mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento mentre entrambi procedevano in direzione fuori Roma. Il 44enne è deceduto sul posto, mentre il conducente dell’bus è stato trasportato presso l’ospedale Vannini per le cure mediche necessarie e per essere sottoposto agli esami di rito.