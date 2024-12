Bergamonews.it - Nell’antica contrada Vandullo di Oltre il Colle un presepe vivente fa rivivere la vita di montagna

Nella serata del 29 dicembre, il suggestivo borgo diilsi è trasformato in un incantevole scenario per il, un evento unico e carico di emozione. L’idea è nata dal cuore e dalla passione della maestra Maddalena Scolari, che inizialmente desiderava coinvolgere i suoi piccoli alunni in un progetto scolastico, ma che ben presto si è ampliata fino a coinvolgere un’intera comunità. Circa 90 comparse, tra bambini e adulti, hanno datoa un’esperienza indimenticabile, grazie alla collaborazione preziosa dell’Amministrazione Comunale, della Pro Loco, della Biblioteca, degli Alpini, del Corpo Musicale, dell’Associazione Sportiva, della Parrocchia, dei proprietari delle case private e dei numerosi volontari.L’ambientazione, ispirata agli inizi del ‘900, ha trovato la sua cornice ideale nella pittoresca, un luogo risalente al ‘500, posto sopra l’abitato diil, ai piedi del Monte Alben, che per l’occasione è stata trasformata in un viaggio nel tempo.