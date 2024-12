Sport.quotidiano.net - Monologo Como contro il Lecce: Paz e Cutrone risolvono la sfida salvezza al Sinigaglia

Prova di forza delche porta a casa lail, con due reti di Paz e, dopo averne sprecate diverse durante l'in. Per i pugliesi c'è la scusante di aver messo in campo una formazione senza alcuni titolari. Sergi Roberto s'infortuna nel riscaldamento e viene sostituito da Engelhard, in attaccoal posto di Belotti. Dele Alli in tribuna ad osservare i suoi probabili, prossimi compagni. Il comasco si scatena al 4', cogliendo una traversa con un tiro da fuori. Il mancato gol da la carica ai lariani, subito dopo Fadera dà un gran pallone in area a Paz, che viene stoppato in tackle da Baschirotto. Il "maestro" Giampaolo si sbraccia per mantenere alte la linee, ma ilcon Fadera e Paz punge da tutte parti, ma senza arrivare alla conclusione. Al 29' Paz riceve palla a centrocampo avanza e tira dal limite, Falcone respinge corto eviene agganciato da Baschirotto, mentre tira in rete, è rigore.